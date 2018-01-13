العمل تنفى ضم إعانة التأهيل إلى الضمان.. وتؤكد استحقاق مريض السرطان

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استحقاق مريض السرطان الذي يعالج بالعلاج الكيماوي بصرف إعانة، نافيه ضم إعانة التأهيل الشامل إلى الضمان الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه يتم تسجيل مستفيدي الضمان في برنامج حساب المواطن تلقائيًا، مشيره إلى أنه يتم صرف الإعانة في الـ20 من كل شهري هجري.

وأوضحت أن قيمة إعانة التأهيل الشامل تختلف بحسب شدة الإعاقة، حيث يتم ضم المستفيدين من عامين إلى 45 عامًا مع بعض الاستثناءات للحالات المرضية الملحة.