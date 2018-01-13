موقف المنشآت متناهية الصغر من مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية

علي القحطاني (صدى):

أشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أن مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية، لا تشمل المؤسسات الفردية متناهية الصغر.

وأكدت أن المستفيدين من المبادرة، عدد كبير من الشركات المستهدفة والموزعة على أكثر من 11 قطاعاً، بالإضافة إلى الذين سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021.

يذكر أن قد بدأ تسجيل الشركات التي تم تأسيسها بين عام 2016 و 2020، لاسترداد تلك الرسوم، الإثنين الماضي، عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.

ويغطي البرنامج رسوم: إصدار السجل التجاري للشركات، تجديد السجل التجاري للشركات، اشتراك الغرفة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، اشتراك البريد السعودي، رسوم نشر عقد تأسيس شركة.