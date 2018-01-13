نجل مسؤول يستولي على مليون متر مربع ويقيم عليها مزرعة وتوجيهات عليا بإزالتها

إبراهيم الزهراني(صدى):

ذكرت مصادر أن لجنة التعديات في محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة أزالت أمس الأول مزرعة على طريق كرا – الحائط ، بناء على توجيهات عليا صدرت بإزالتها، لاستيلاء مالكها عليها بدون وجه حق.

وأوضحت المصادر أن التعديات تقارب مليون متر مربع حيث استولى عليها نجل مسؤول سابق بمنطقة الباحة، بعدما وضع يده عليها.

ولفت أن المزرعة تحتوي على أحواش وغرف وخزانات مياه وعقوم ترابية وبيوت محمية للخضراوات، وأعادتها لأملاك الدولة.

الجدير بالذكر وكانت لجنة التعديات بمنطقة الباحة أعادت خلال الفترة الأخيرة لأملاك الدولة ما يزيد على 10 ملايين متر مربع.