بمساحة 665 ألف متر2.. نزع ملكية 5 عقارات للمصلحة العامة

عادل الحربي (صدى):

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، نزع ملكية 5 عقارات للمصلحة العامة لصالح الشركة السعودية للكهرباء، بمساحة إجمالية نحو 665 ألف متر مربع.

وأوضح ” الفالح ” أنه يجب على الشركة السعودية للكهرباء تبليغ الجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من صدور القرار.

وأوضح القرار أن يجب على الشركة دفع تعويضات لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار المنزعة ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، لافتًا إلى أنه يجوز لأصحاب الشأن التظيم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

ويشمل القرار نزع ملكية كلًا من ” جزء من الأرض الواقعة على شارع المهندس عمر قاضي شرق مكة المكرمة، والمتداخل مع حرم الخطين الهوائيين المتوازيين جهد (380ك.ف)، بمساحة قدرها (89-19,003م2) ألف متر مربع، و نزع ملكية الأراضي الواقعة في منطقة مكة المكرمة والمتداخلة مع جزء من حرم الخط الهوائي جهد (380ك.ف)، وبمساحة إجمالية قدرها (60-640,897) متر مربع “.

كما يقر بنزع ملكية جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (393) وتاريخ 11-3-1389هــ، الواقعة في أم الجود بمنطقة مكة المكرمة، والمتداخل مع حرم الخط الهوائي جهد (110 ك.ف)، وبمساحة قدرها (511,83م2) متر مربع، و نزع ملكية الأرض الواقعة جنوب محطة العدل المركزية جهد 380 ك.ف بمدينة جدة، والتي يحدها من الشمال محطة العدل المركزية جهد (380ك.ف)، وبمساحة إجمالية قدرها(1685,41م2) متر مربع.

ويتضمن القرار الخامس نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (78-3) وتاريخ 18-06-1417هــ الواقعة في قرية بني روق المسماه اللوزة بمحافظة النماص بمنطقة عسير، وبمساحة (3800,81م2)، متر مربع.