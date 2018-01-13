أمانة الشمالية توضح تفاصيل بعض المشاريع التي توقفت وسميت ” صفرية “

خالد الضبيبي(صدى):

أصدرت أمانة منطقة الحدود الشمالية بيانا اليوم السبت توضح فيه تفاصيل تطوير شارع المنامة بحي الفيصلية والذي وقف عليه أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال جولاته التفقدية لجميع مدن وقرى المنطقة، مؤكدة أن الأمانة كانت قد بدأت في تطويره قبل عامين ولكن صدرت توجيهات بإيقاف المشروع بعد البدء فيه وتسميته بالمشاريع الصفرية.

وقالت الأمانة في بيانها: ” تود امانة منطقة الحدود الشمالية أن تتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على اهتمامه بالشأن البلدي من خلال جولاته التفقدية لجميع مدن وقرى المنطقة وتثمن له ذلك وتؤكد الامانة بأنها تعمل على تلمس احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها وفقاً لما يتم اعتماده لها من ميزانيات “.

وأضافت أن شارع المنامة بحي الفيصلية الذي وقف سمو الامير عليه لمست الامانة من خلال المختصين بها حاجته الى اجراء صيانه لطبقته الاسفلتية، وذلك في ميزانية عام ١٤٣٧/١٤٣٦وقامت بطرح مشروع وترسيته برقم ١٩/١٣/٠٠١/٠١٦٢/٠٠/٠٠/٤ ومسماه إعادة تأهيل الشوارع والأرصفة والإنارة بمدينة عرعر بمبلغ وقدره (١٠١٦٨٩٠٠) حيث كان الشارع ضمن نطاق اعمال المشروع والذي يشمل أيضاً حي المساعدية، حي الفيصلية ، حي الريان ، طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد ، طريق الملك عبدالعزيز ، طريق الملك عبدالله ، شارع الأمير بن عبدالله بن جلوي وقد تم تسليم الموقع للمقاول المنفذ الا انه صدرت التوجيهات الوزارية بإيقاف المشروع ضمن المشاريع التي سميت بالمشاريع الصفرية ولم يتم السماح حتى تاريخه باستمرار اعمال المشروع وهذا امر خارج عن قدرات الامانة وصلاحياتها.

وذكرت أن المشروع ليس هو المشروع الصفري الوحيد لدى الامانة وانما يوجد العديد منها نذكر منها فقط ما يخص السفلتة والارصفة والانارة فيما يلي:

١/ مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها مدينة عرعر (سفلتة) رقم ١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤ وبقيمة (٤١٤٤٣٣١٥) ويشمل سفلتة توسعة الصناعية الجديدة ، معارض السيارات المنطقة بين الجوهره والمباركية.

٢/ مشروع سفلتة وأرصفة وأناره للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها بمدينة عرعر رقم ١٩/١٣/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤ وبقيمة (٦١١٠٠٠٠) ويشمل حي الصالحية بلك هـ ، و ، ز ، حي الناصرية.

وأشارت إلى أن الأمانة رفعت عدة مخاطبات للسماح بالاستمرار بتلك المشاريع الا انه حتى الان لم يرد اي توجيه حيالهاوالامانة تطمح الى تدخل سمو امير المنطقة من اجل تذليل المصاعب امام اعادة تكاليف تلك المشاريع والسماح باستمرارها حيث ان عقودها لم تلغ وفي نفس الوقت لم يسمح باستمرارها وتأمل الامانة من خلال هذا البيان تفهم الموضوع ووضعه في اطاره الحقيقي والذي لانشك بأن سمو امير المنطقة سيأخذه بالاعتبار ويعمل على تحقيق متطلبات الامانة التي هي متطلبات المواطنين والذين ننشد جميعا خدمتهم.

ومن المعلوم ايضا بانه مع ايقاف تلك المشاريع لميزانية عام ١٤٣٧/١٤٣٦الا انه لم يعتمد اية مشاريع للأمانة وبلدياتها في ميزانية الاعوام التالية ١٤٣٨/١٤٣٧ و ١٤٣٩/١٤٣٨ ومع كل ما اشرنا إليه سيتم التنسيق حيال وضع توجيه سمو الامير بسرعة سفلتة الشارع المذكور محل التنفيذ.

من جهة أخرى تود الأمانة الايضاح بأنه تم اعتماد ٧٢ مليون ريال ضمن ميزانية الامانة التي صدرت مؤخراً ويجري حالياً الاعداد لطرح هذا المشروع وتخصيصه لإعادة تأهيل وسفلتة الشوارع الرئيسية بمدينة عرعر وفقاً لما يغطيه هذا المبلغ بالتنسيق مع المجلس البلدي.