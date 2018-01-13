طرح مناقصة ” مول السعودية ” في الربع الثالث من العام الجاري

علي القحطاني (صدى):

أكدت مصادر، أن ” مجموعة الفطيم ” الإماراتية تستعد لطرح المناقصة الرئيسية لإنشاء مول تجاري جديد بالمملكة ” مول السعودية “، والذي سيتم الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت المصادر، أن المناقصة التي ستطرح في الربع الثالث من العام الجاري، ستكون بقيمة 10.5 مليار ريال، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من التصميم المفصل للمشروع في منتصف العام الجاري، وسيبدأ المقاول الرئيس عمله بالموقع نهاية الربع الثالث.

الجدير بالذكر، أن هذا المول سيقام شمال الرياض، بمساحة إجمالية تزيد على 866 ألف م2، ويتضمن مساحة تزلج على الجليد، وفندقًا، ومبنًى فندقيًّا، ومرافقَ أخرى.