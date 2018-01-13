” الإحصاء ” تعتزم إجراء 45 مسحا هذا العام

عادل الحربي (صدى):

تعتزم هيئة الإحصاء إجراء ما يقرب من 45 مسحاً إحصائياً في مختلف المجالات، العام الجاري، بهدف تحديث قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية، وتوفيرها لجميع الجهات العامة والخاصة.

ومن المقرر أن يجري فريق عمل من منسوبي الهيئة ومجموعة كبيرة من المتعاونين، مهمة جمع بيانات هذه المسوح ميدانيًّا باستخدام أسلوب العينة على الأسر والمنشآت الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.

يذكر ان المسوح التي تقوم بها الهيئة، تعتبر ركيزة أساسية يعتمد عليها في عمليات التخطيط، كما انها من أهم العمليات الإحصائية التي تنفذ الهيئة بناء على المتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.