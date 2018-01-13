أسباب عدم تمكن النازحين في العراق من العودة إلى موطنهم

بغداد(صدى):

صرَحت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، بأن 2.3 مليون عراقياً عادوا إلى بلادهم، بينما لا يزال يوجد 2.6 نازحاً، مشيرة إلى انه لأول مرة منذ تفاقم أزمة النجوم عام 2013، يفوق عدد النازحين عدد العائدين إلى مناطقهم.

وأكد رئيس البعثة في العراق جيرارد وايت، أن عدم تمكن النازحين من العودة يرجع إلى عدة عقبات يواجهونها، من ضمنها الضرر والدمار الذي لحق بمنازلهم والبنية التحتية المحلية والحالة المادية، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة.

وبدأت أزمة نزوح العراقيين من مناطقهم الأصلية منذ عام 2013، وتفاقمت عام 2014؛ بسبب عدم الاستقرار الأمني مع وجود تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

ونجح الجيش العراقي في هزيمة التنظيم الإرهابي، ودحره في عدد كبير من المحافظات العراقية، ويواصل حتى الآن تدمير ما تبقى منه في المناطق التي كانت تخضع لسيرطتهم.