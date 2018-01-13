بالفيديو.. افتتاح أغرب مطعم لكارهي الأشخاص والتجمعات

طوكيو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، لأغرب مطعم باليابان لكارهي الأشخاص والتجمعات.

ويمكن لمرتادي المطعم تناول الطعام والدفع دون النظر أو التحدث إلى العاملين المتوارين خلف حاجز خشبي عن طريق ملأ استمارة والدفع لآلة موضوعة، كما يمكن للزبائن الجلوس في مكان مخصص لكل فرد دون أن يرى من حوله.