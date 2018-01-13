” المطلق ” : التصنيفات والتحزبات من عمل إبليس ومكائد الأعداء لتفريق المسلمين

علي القحطاني (صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق من إشغال وإغراق مجتمعنا في التصنيفات والمسميات والتحزبات فهي من عمل إبليس ومكائد الأعداء لتفريق المسلمين والمجتمع الواحد.

وشدد الدكتور المطلق أمس في برنامجه الأسبوعي ” استوديو الجمعة ” على إذاعة نداء الإسلام في معرض تحذيره ممن يتخذون الإنترنت ومواقع التواصل منابر وأدوات ووسائل يهاجمون من خلالها قيادة المملكة وعلماءها وحكامها ويصنفون العلماء والدعاة في المملكة على أنه ” ينبغي الحذر من التحزبات وبأننا نحن في هذا البلد والحمد لله جماعة واحدة، مليكنا سلمان وشيخنا سماحة المفتي، ولا نريد لأحد أن يصنفنا أو يحزّبنا “.