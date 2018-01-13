منع حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية من المملكة

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر عن الضوابط التي وضعتها 3 جهات حكومية؛ لتنظيم إصدار التأشيرات السياحية خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن الضوابط المُنظمة ستمنع حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية، على أن يسمح لمَن دون 25 عاماً منهن بمرافقة أسرهن، ولمن تجاوزت هذه السن التواجد برفقة مجموعة سياحية، وفقا لعكاظ.

وحصرت الاشتراطات إصدار تلك التأشيرات على المكاتب السياحية المرخصة من الهيئة فقط، مع ضرورة موافاة الجهات المعنية والأمنية بكل المعلومات والبيانات الخاصة بالوفود الأجنبية والرحلات.