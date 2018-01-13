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منع حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية من المملكة

منع حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية من المملكة
عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر عن الضوابط التي وضعتها 3 جهات حكومية؛ لتنظيم إصدار التأشيرات السياحية خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن الضوابط المُنظمة ستمنع حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية، على أن يسمح لمَن دون 25 عاماً منهن بمرافقة أسرهن، ولمن تجاوزت هذه السن التواجد برفقة مجموعة سياحية، وفقا لعكاظ.

وحصرت الاشتراطات إصدار تلك التأشيرات على المكاتب السياحية المرخصة من الهيئة فقط، مع ضرورة موافاة الجهات المعنية والأمنية بكل المعلومات والبيانات الخاصة بالوفود الأجنبية والرحلات.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15270 ] نشر منذ 3 ساعات

المفروض تمنح تأشيره دخول السعوديه لسياحه لمن بلغت 25 سنه سواء بمفردها او مع قروب سياحي وخصوصا السواح من دول الاتحاد السوفيتي سابقا كونهم من المسلمين

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصلا مافي شي اسمه سياحه بالسعوديه وراح تستغل هذه التأشيرات للقدوم للعمل بالسعوديه خصوصا العرب
لذلك لو تلغى كلها احسن مافيها اي فائده فقط ستزيد عدد الوافدين

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين

سياحة نسائية …. الموضوع فش يخلو من الهشك بشك ..
تصوروا قروب سياحي .. عطيات على زينات على عدلات على حلاوتهم…كم حيصرفوا حتى بستفاد منهم اقتصادياً.. راح يجيبوا معاهم الطعميه والفطير المشلتت بدل اكل بالمطاعم … وحيسكنوا عند المعلمة أم شحيبر فوق السطوح حتى يوفروا حق الفندأ…

[ عدد التعليقات: 1069 ] نشر منذ 31 دقيقة

اليوم منع التأشيرات الفرديه و غدا مسموح وحسب الضوابط الاخلاقيه و المصالح الطائفيه .

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