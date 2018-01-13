جازة 5 أطنان من العسل والتحفظ على طن به سمية عالية بمهرجان العسل بمحايل عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

تحفظت لجنة مهرجان العسل بمحايل عسير، على قرابة طن من العسل غير المطابق للمواصفات السعودية بعد رصد نسبة سمية “hmf” مرتفعة، وأرجع ذلك إلى أن النحل مغذى، أو إلى سوء عملية التخزين لكمية العسل المتحفظ عليه.

وأكدت مصادر أن التغذية مسموحة من نسبة صفر إلى 5% إلا أن نسبة التغذية بلغت في 80% من العسل المعروض في المهرجان بلغت صفرًا؛ ما يعني جودته 100%، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة تتكون من الرئيس وخمسة أعضاء جميعهم نحالون ومن ذوي الخبرة ومن مختلف مناطق المملكة.