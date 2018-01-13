محامية متدربة تكشف تجاوزات أخلاقية تتعرض لها تصل لحد التحرش
أكدت يارا رشيد محامية متدربة، أنها تعرضت لتجاوزات أخلاقية، يطلبها بعض المحامين منها، مطالبة بوضع رقابة على مكاتب المحاماة.
وأضافت المحامية خلال حديثها أمس لبرنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” إلى أن الأمر يصل في بعض الأحيان للتحرش.
وقالت المحامية إنه في بعض المحامين يطالبون بالعمل في تخليص أموره ومعاملاته الشخصية التي لا علاقة لها أبدًا بالمحاماة والقانون.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15270 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا يعتبر شي طبيعي من ضعفاء النفوس ولكن مع الوقت ستتغير معاملة المحامين للمحاميات المتدربات والمرأة تستطيع ان تضع حد لمثل هذه التجاوزات الغير اخلاقيه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3805 ] نشر منذ 3 ساعات
ذا يعتبر شي طبيعي ونتيجه متوقعه من الاختلاط
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اجتمع محامي زكر… مع محاميه أنثى…
إلا الشيطان كان ثالثهما…
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا الكثير من البنات اللي يسمن انفسهن محاميات هن يتعمدن هذا الامر ويشوفن انه شطاره حتى على القضاة عشان يخلصن معاملاتهن وروحو للمحاكم خصوصا التنفيذ وشوفوهن وش يسوون
لذلك لا تقعد تتفلسف علينا البزر هذه مسويه مسكينه وانا المزه اللي خاقين علي كل المحامين وش اسوي ربي خلقني جميله والمحامين يلاحقوني هههه والله لو تلبسين لبس محتشم وتتركين عنك التغنج والتميلح محد راح يتعرض لك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25418 ] نشر منذ 2 ساعتين
قريبآ فالأخبار
علوم الصيدليات🤗🤗🤗
اال77[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
في مصر يوجد 98564 محامي لم تسجل قضية ضد محامي لانهم شرفاء ويعتزو بمهنتهم
انا عندنا فالسعوديه يوجد قرابة العشرة الاف
ثلاث ارباعهم غير منضبطين في امورهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25418 ] نشر منذ 2 ساعتين
في محامي مشهور بتويتر
دخلت تابعته
لقيته
خروف
هاه يبنات
كيفكم يبنات
أنا في دبي يبنات
يلمح لوحده هبلا
وهي تتضحوك له
دخل عليهم واحد
قال أستحوا ع وجيهكم
روحوا خاص
ميحتاج أذكر لكم أسمه
أكيد كلكم تعرفونه😉
سعد[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 1 ساعة
وضع البنزين بجانب النار والنتيجة الإنفجار ..
صراحه[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 52 دقيقة
قال تعالى { وقرن في بيوتكن ولا تبرّجْنَ تبرُّج الجاهليةِ الأُولى }