محامية متدربة تكشف تجاوزات أخلاقية تتعرض لها تصل لحد التحرش

عادل الحربي (صدى):

أكدت يارا رشيد محامية متدربة، أنها تعرضت لتجاوزات أخلاقية، يطلبها بعض المحامين منها، مطالبة بوضع رقابة على مكاتب المحاماة.

وأضافت المحامية خلال حديثها أمس لبرنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” إلى أن الأمر يصل في بعض الأحيان للتحرش.

وقالت‏ المحامية إنه في ‏بعض المحامين يطالبون بالعمل في تخليص أموره ومعاملاته الشخصية التي لا علاقة لها أبدًا بالمحاماة والقانون.