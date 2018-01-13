وفاة شبيح الشراري أحد أشهر أبناء شمال المملكة

تركي السالم(صدى):

توفي مساء أمس الجمعة، المواطن شبيح الشراري أحد أشهر أبناء شمال المملكة، وسيصلى عليه اليوم (السبت) بعد صلاة الظهر بجامع الراجحي في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

واشتهر الشراري بارتدائه للثياب المميزة والغريبة، وببساطته وأخلاقه الرفيعة وحبه للشعر، وكانت له علاقات اجتماعية واسعة في شمال المملكة، فبات في السنوات الأخيرة نجماً تلاحقه وسائل الإعلام.