وفاة شبيح الشراري أحد أشهر أبناء شمال المملكة
توفي مساء أمس الجمعة، المواطن شبيح الشراري أحد أشهر أبناء شمال المملكة، وسيصلى عليه اليوم (السبت) بعد صلاة الظهر بجامع الراجحي في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
واشتهر الشراري بارتدائه للثياب المميزة والغريبة، وببساطته وأخلاقه الرفيعة وحبه للشعر، وكانت له علاقات اجتماعية واسعة في شمال المملكة، فبات في السنوات الأخيرة نجماً تلاحقه وسائل الإعلام.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15270 ] نشر منذ 4 ساعات
نسأل الله له الرحمه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3805 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 4 ساعات
قال صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهره البسه الله ثوب مذله يوم القيامه