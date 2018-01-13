” الجوازات ” تحذر المقيمين من أمر خاص بهويتهم يعرضهم للسجن

علي القحطاني (صدى):

توجهت المديرية العامة للجوازات بتحذير المقيمين من عدم حمل بطاقة “هوية مقيم” الخاصة بهم؛ كون ذلك مخالفة تعرضهم للسجن والغرامة وفقاً للأنظمة.

وأوضحت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ” تويتر “، أن عقوبات عدم حمل “هوية مقيم” تتضمن السجن مدة تصل إلى 6 أسابيع أو الغرامة المالية التي تصل إلى 3000 ريال أو بالعقوبتين معاً.

وشددت الجوازات على أن حرص المقيمين على حمل وإبراز هوية مقيم لدى الأجهزة الأمنية يسهم في المحافظة على الأمن والاستقرار.