الإطاحة بأشخاص دخلوا محمية ” حرة الحرة ” بأسلحة صيد

تركي السالم(صدى):

قامت قوة الحماية بمحمية “حرة الحرة” التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالإطاحة بعدد من الأشخاص بعد دخولهم المتعمد للمحمية دون تصريح، وجرى اتخاذ اللازم حيالهم.

كما عثر أفراد الحماية على أسلحة صيد بحوزة المضبوطين؛ فتم تسليمهم إلى الجهات المعنية لتطبيق نظام المناطق المحمية بحقهم.

يُذكر أن محمية حرة الحرة تُعتبر أولى المحميات التي أقامتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتقع شمال غرب المملكة العربية السعودية مع حدود المملكة الأردنية الهاشمية.