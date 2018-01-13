اعتماد خطة تسجيل الفصل الدراسي الثاني لجامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت اللجنة الأكاديمية العليا بجامعة الطائف برئاسة مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باعتماد خطة التسجيل للفصل الدراسي الثاني.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، أنه وفقاً لخطة التسجيل المعتمدة، فسيتم إغلاق الفصل الدراسي الأول واعتماد النتائج واحتساب المعدلات الساعة الثانية ظهراً بعد غد الأحد الموافق 27 ربيع الآخر 1439هـ.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص طلاب السنة التحضيرية وتغيير التخصصات (حسب المقاعد الشاغرة) لمن انطبقت عليهم شروط تغيير التخصص في الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين القادم، فيما ستفتح بوابة التسجيل للطلاب لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني عصر ذات اليوم على أن تغلق في الساعة التاسعة صباح السبت 3 جمادى الأول لتستكمل عمادة القبول والتسجيل إجراءات التسجيل للطلاب الذين لم يسجلوا خلال الفترة المحددة خلال اليوم نفسه.