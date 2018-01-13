شركة المياه: 20 % من سكان “عروس البحر ” لا يجدون الماء

نايف السالم(صدى):

اعترفت شركة المياه الوطنية بصعوبة الضخ إلى جميع أحياء مدينة جدة نتيجة النقص في كمية إمدادات المياه الواردة من التحلية (المقدرة بأكثر من 300 ألف متر مكعب) مقارنة بحجم الطلب.

وأكدت الشركة أنه يجري تطبيق ضخ المياه في مدينة جدة لأكثر من 80% من أحيائها بشكل مجدول يعلن عنه شهريا في موقع الشركة الإلكتروني، إضافة إلى مركز الاتصال، لافتةً إلى أن العملاء يعتمدون على خزاناتهم الأرضية لتوفير المياه بين فترات الضخ أو من خلال طلب صهاريج المياه في حال كان معدل الاستهلاك عاليا أو حجم الخزن المنزلي صغيرا وغير كاف، مشيرة إلى أنه من الأنسب أن تكون بلاغات العملاء خلال فترة الضخ، إذ يمكن متابعة تدفق المياه للحي والتأكد من وصولها للعميل قبل إقفال المنطقة، بينما لا يمكن متابعة تدفق المياه خارج فترة الضخ ومعالجة الحالة.