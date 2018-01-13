عروض شعبية تستهوي زوار “ربيع جدة”

نايف السالم(صدى):

وتوافد على الواجهة البحرية في جدة أمس عددا من الأسر لحضور الفعاليات المختلفة التي نظمتها هيئة الترفيه في الحديقة الثقافية.

وشاركت في الفعاليات فرق شعبية متنوعة قدمت المزمار والخبيتي والنجراني والبحاري في عروض تفاعل معها الحضور من مختلف الفئات العمرية، فيما استهوت لعبة “البلوت” الأسر في “بيت الجوكر”، حيث تم تنظيم بطولات ومنافسات تستمر على مدى أيام الفعاليات.

وكان لإحدى الفرق الغنائية نصيب من المشاركة في الفعالية، عبر أغان منوعة بين الخليجية والعربية تفاعل معها الحضور طرباً، وسط أجواء ربيعية.