” المرور ” تضبط 368 مركبة مخالفة الوقوف بأماكن ” ذوي الاحتياجات”

عادل الحربي (صدى):

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة أمس (الجمعة)، 368 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الثامنة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأحالت إدارات المرور المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم، داعية الجميع إلى التعاون وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.