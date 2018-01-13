” بايرن ميونخ ” يتخطى ليفركوزن بثلاثية في الدوري الألماني

نواف السالم(صدى):

فاز فريق بايرن ميونخ، على مضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب ” باى أرينا ” في افتتاح مباريات الجولة 18 من الدوري الألماني.

وافتتح الإسباني خافي مارتينيز أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 32 من زمن المباراة، وعزز النجم الفرنسي فرانك ريبيري من تقدم بايرن ميونخ بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59، وهو أول أهداف النجم الفرنسي هذا الموسم.

وقلص كيفن فولاند النتيجة لفريق باير ليفركوزن بتسجيله الهدف الأول لباير ليفركوزن في الدقيقة 70، قبل أن ينجح النجم الكولومبي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 91، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.