بالفيديو .. شباب يتحدثون عن تجاربهم مع التفحيط
رصدت عدسة كاميرا برنامج ” الله يعطيك خيرها ” تجارب الشباب بأحد المناطق المخصصة للتطعيس بالمركبات ، تحت مسمى الرفاهية وخوض المغامرات .
وكشف مقطع الفيديو عن قيام الشباب بتحديات بالسيارات بجرأة ينقصها إشراف ، حيث يتم الأمر بشكل عشوائي لا يسبقه تدريب محكم .
وأشار أحد الشباب المفحطين أن الأمر يحتاج للتحكم في السيارة ، والخطورة تكمن في وجود العائلات حيث لا يجب دخولهم إلى مثل هذه الأماكن المخصصة للشباب .
وعلى نحو آخر ، أكد بعض الشباب المفحطين تعرضهم إلى إصابات لمرات عديدة بسبب التطعيس ، حيث تعرض أحدهم لنزيف داخلي في الرأس أسفر عن إجراء عملية جراحية .
فيديو | شباب يروون لـ #الإخبارية تجاربهم مع “التطعيس”. #الله_يعطيك_خيرها pic.twitter.com/pGnVxj2dRV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٢ يناير، ٢٠١٨
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