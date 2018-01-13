“العمل ” توقف وتغرم الشركات المتسببة في مخالفات تأخير الأجور

عادل الحربي (صدى):

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية، أنه تفاعلاً مع قضية رواتب الأعمال الموسمي، فإن الوزارة توقف وتغرم الشركات المتسببة، وتطبق بحقها مخالفات تأخير الأجور.

ودخلت أجور نحو 5.596.416 عامل وعاملة، يعملون في 12.550 منشأة في القطاع الخاص، تحت حماية برنامج “حماية الأجور”، وذلك بعد بدأ الوزارة في تطبيق المرحلة التاسعة من البرنامج والتي انطلقت في الـ 19 من شهر محرم الماضي.

ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة العمل على متابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين، وتقليل المشاكل العمالية، والمساهمة في إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية.