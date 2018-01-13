” ريبيروف ” : الحضور العائلي ترك أثرًا واضحًا على مستوى المباراة

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبيروف ، عن سعادته بالمستوى الذي وصل إليه النادي الأهلي حيث بات واضحًا خلال مباراة أمس التي فاز فيها الفريق بخماسية نظيفة على الباطن .

وأشار ” ريبيروف ” إلى أن الحضور العائلي كان له دور بارز ومميز في مساندة النادي وتحقيق الفوز الساحق ، قائلًا ” الحضور الجماهيري المميز، وحضور العائلات كان من الأسباب الرئيسية في المباراة لأول مرة كان من الأسباب الرئيسية في تشجيع اللاعبين، وتحقيق نتيجة كبيرة في المواجهة، وتقديم عرض فني قوي، ونتمنى أن تواصل الجماهير حضورها في المستقبل ” .

وتابع قائلًا ” سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث وتسجيل 5 أهداف في مواجهة فريق جيد، ولعب الفريق اليوم بلاعب أجنبي واحد ومع ذلك قدمنا مباراة مميزة، واللاعبون استوعبوا طريقة اللعب والتكتيك بشكل كبير وهو ما ظهر في لقاء اليوم ” .