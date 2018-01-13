بالفيديو.. النادي الأهلي المصري بطلًا لكأس السوبر للمرة العاشرة في تاريخه

ماجد محمد(صدى):

فاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، باستاد هزاع بن زايد.

وخيم التعادل السلبي على المباراة، فعلى الرغم من الهجمات الخطيرة لصالح النادي الأهلي المصري فإن لاعبيه فشلوا في ترجمتها إلى أهداف، ليلجأ الحكم إلى لعب أشواط إضافية.

ونجح المغربي وليد أزارو في فض اشتباك التعادل السلبي، واستغل خطأ حارس الفريق البورسعيدي، وسجَّل هدف الفوز لصالح النادي الأهلي المصري في الشوط الأول الإضافي.

وتوج النادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر 2018 للمرة العاشرة في تاريخه، وبفارق 7 ألقاب عن أقرب منافسيه وهو الزمالك.