الحوثيون يختطفون صرافين لنهب أموالهم بمحافطة إب اليمنية
شنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية حملات نهب واسعة طالت شركات ومحلات الصرافة ، حيث قامت باختطاف عدد من الصرافين بمحافظة إب الواقعة وسط اليمن .واختطفت عناصر حوثية مساء الخميس عددًا من ملاك محلات الصرافة في مركز المحافظة ، حيث قامت بنهب أموال ضخمة ، ومنها محلات ” المهيوبي ” للصرافة والتي نهبت منها حوالي 500 ألف ريال سعودي في الخزينة .
وجاءت هذه الحملة ضمن حملات مماثلة للصرافين في صنعاء وبعض المحافظات بالإضافة إلى حملة واسعة كانت قد شنتها مع عدد من تجار الذهب .
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