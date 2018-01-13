الحوثيون يختطفون صرافين لنهب أموالهم بمحافطة إب اليمنية

فهمي محمد(صدى):

شنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية حملات نهب واسعة طالت شركات ومحلات الصرافة ، حيث قامت باختطاف عدد من الصرافين بمحافظة إب الواقعة وسط اليمن .واختطفت عناصر حوثية مساء الخميس عددًا من ملاك محلات الصرافة في مركز المحافظة ، حيث قامت بنهب أموال ضخمة ، ومنها محلات ” المهيوبي ” للصرافة والتي نهبت منها حوالي 500 ألف ريال سعودي في الخزينة .