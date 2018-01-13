” مراهق ” يقاضي والدته بسبب نشر صوره على الـ ” فيس بوك “

روما(صدى):

رفع شاب إيطالي على دعوى قضائية على والدته، بسبب نشرها صورًا له على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وأنذرت المحكمة الأم بأنها ستتعرض للغرامة المقدرة بـ10 آلاف يورو، إذا لم تتوقف عن نشر معلومات وصور عن ابنها البالغ من العمر 17 عاما عبر الإنترنت، لأن ذلك يعد مخالفًا لقانون حقوق الطبع والنشر الإيطالي، والذي يعتبر موضوع نشر الصور يندرج تحت حقوق الطبع والنشر، ما يعني أن الأم انتهكت القانون.

وقررت المحكمة أيضًا حذف الأم، التي لم تكشف عن اسمها، لكل الصور والمنشورات وأشرطة الفيديو المتعلقة بابنها المراهق من على صفحتها على ” فيسبوك ” .