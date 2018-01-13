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شركة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة في عدة مناطق

شركة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة في عدة مناطق
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الشايع الدولية في القصيم ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للجنسين في عنيزة وبريدة والرس .

وأشارت إلى أن الوظائف تحمل المسمى التالي :

– ممثلـ/ـة مبيعات.
– مساعد/ة مديرة معرض “ يشترط لغة إنجليزية ممتازة ” .
– ممثلـ/ـة مبيعات (دوام جزئي).

وأوضحت شروط التقديم لكل وظيفة وهي :
– سعودي الجنسية.
– العمر 18 – 35.
– شهادة لا تقل عن الثانوية العامة.

ولفتت الشركة إلى مميزات العمل والتي تتمثل في توفير رواتب مجزية وعمولات إضافية ، وتأمين طبي، بالإضافة إلى خصومات خاصة لجميع العلامات التجارية التابعة لشركة الشايع ، فضلًا عن بيئة عمل مناسبة ومريحة ، وترقيات وزيادات سنوية حسب سياسة الشركة .

وأضافت الشركة أنه للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية مع كتابة اسم المدينة والوظيفة المطروحة ، عبر الإيميل التالي : [email protected]


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