  • الجمعة 12

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. عروض عالمية ومأكولات مميزة تخيم على مهرجان الشرقية في يومه الثاني

عروض عالمية ومأكولات مميزة تخيم على مهرجان الشرقية في يومه الثاني

عروض عالمية ومأكولات مميزة تخيم على مهرجان الشرقية في يومه الثاني
خالد الضبيبي(صدى):

اشتمل مهرجان الشرقية ” دوت ايڤينت ” الترفيهي على العديد من الفعاليات التي تهم الأسرة ، حيث يواصل انطلاقته لليوم الثاني على التوالي ، بإقبال كير من الزوار ، تحت رعاية هيئة الترفيه ، ليستمر حتى 17 يناير الجاري .

ويشتمل المهرجان على ركن للمذاقات والمأكولات ، وعروض مسرحية عالمية تعرض لأكثر من 8 ساعات يوميًا ، قادمة من إنجلترا وأوكرانيا وسويسرا والبرتغال .

ويدعم المهرجان المشاريع الصغيرة والناشئة والمنزلية بالإضافة إلى الفنانين المحليين ، ويهدف إبراز المطاعم وثقافة المأكولات المميزة والطباخينوالعلا​مات التجارية الخاصة بخدمات الأإذية ونشر ثقافة التذوق في جو عائلي دافئ ، بمشاركة 140 فردًا .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *