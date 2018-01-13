عروض عالمية ومأكولات مميزة تخيم على مهرجان الشرقية في يومه الثاني

خالد الضبيبي(صدى):

اشتمل مهرجان الشرقية ” دوت ايڤينت ” الترفيهي على العديد من الفعاليات التي تهم الأسرة ، حيث يواصل انطلاقته لليوم الثاني على التوالي ، بإقبال كير من الزوار ، تحت رعاية هيئة الترفيه ، ليستمر حتى 17 يناير الجاري .

ويشتمل المهرجان على ركن للمذاقات والمأكولات ، وعروض مسرحية عالمية تعرض لأكثر من 8 ساعات يوميًا ، قادمة من إنجلترا وأوكرانيا وسويسرا والبرتغال .

ويدعم المهرجان المشاريع الصغيرة والناشئة والمنزلية بالإضافة إلى الفنانين المحليين ، ويهدف إبراز المطاعم وثقافة المأكولات المميزة والطباخينوالعلا​مات التجارية الخاصة بخدمات الأإذية ونشر ثقافة التذوق في جو عائلي دافئ ، بمشاركة 140 فردًا .