” الحرس الثوري ” يتهم أسرة صدام حسين بالضلوع في احتجاجات إيران

طهران(صدى):

زعم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن أسرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، هي السبب في التحريض على المظاهرات، التي انطلقت من مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة الإمامية، وامتدت إلى مختلف المدن الإيرانية.

كما أصدر ” مجلس تشخيص مصلحة النظام ” ، بياناً، اتهم هو الآخر عدداً من الدول الإقليمية والولايات المتحدة وبريطانيا بالضلوع في المظاهرات، بالإضافة إلى المعارضة الإيرانية من التيارات الملكية، كما اتهم أسرة صدام حسين بالتحريض على المظاهرات التي بدأت بالاحتجاج على غلاء المعيشة وانتشار البطالة والفقر، وسرعان ما استهدفت الشعارات رأس نظام ولاية الفقيه علي خامنئي، وطالبت بوقف التدخل الإيراني في المنطقة، معتبرة تكلفة هذه التدخلات يدفعها المواطن الإيراني من قوته اليومي.