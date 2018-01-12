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بالفيديو.. مريض في غيبوبة يتوضأ مع صوت الآذان

بالفيديو.. مريض في غيبوبة يتوضأ مع صوت الآذان
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريض مسن يرقد على سرير طبي ، حيث دخل في غيبوبة جزئية ، وعلى الرغم من ذلك يحرص على تأدية أركان الوضوء وهو على فراشه .

وأشار أقرباء المريض من خلال المقطع إلى أن الرجل يتوضأ فور سماعه لصوت الآذان في مواعيده المختلفة ، دون ذكر مكان أو جنسية المريض .

هذا الرجل في غيبوبه تامهسبحان اللهوالله احنا اللي في غيبوبة 😖😔

Posted by ‎تويت بوك‎ on Thursday, January 11, 2018


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6822 ] نشر منذ 1 ساعة

قلبه معلق بلله الله يشفيه ويحسن لنا وله الخاتمه😊

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