بالفيديو.. مريض في غيبوبة يتوضأ مع صوت الآذان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريض مسن يرقد على سرير طبي ، حيث دخل في غيبوبة جزئية ، وعلى الرغم من ذلك يحرص على تأدية أركان الوضوء وهو على فراشه .
وأشار أقرباء المريض من خلال المقطع إلى أن الرجل يتوضأ فور سماعه لصوت الآذان في مواعيده المختلفة ، دون ذكر مكان أو جنسية المريض .
هذا الرجل في غيبوبه تامهسبحان اللهوالله احنا اللي في غيبوبة 😖😔
Posted by تويت بوك on Thursday, January 11, 2018
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6822 ] نشر منذ 1 ساعة
قلبه معلق بلله الله يشفيه ويحسن لنا وله الخاتمه😊