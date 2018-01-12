بالفيديو.. مريض في غيبوبة يتوضأ مع صوت الآذان

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريض مسن يرقد على سرير طبي ، حيث دخل في غيبوبة جزئية ، وعلى الرغم من ذلك يحرص على تأدية أركان الوضوء وهو على فراشه .

وأشار أقرباء المريض من خلال المقطع إلى أن الرجل يتوضأ فور سماعه لصوت الآذان في مواعيده المختلفة ، دون ذكر مكان أو جنسية المريض .