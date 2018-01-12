هجوم مسلح على منزل وزير الدفاع الليبي في طرابلس

طرابلس(صدى):

تعرض منزل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المهدي البرغثي، في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، لهجوم مسلح من قبل مجهولين، ما أسفر عن خسائر مادية بالمنزل الذي كان الوزير بداخله لحظة الهجوم.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الهجوم تم في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم واستخدم فيه المسلحون الرصاص وقذائف ” آر بي جي ” تجاه المنزل، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد تدّخل الحرس الخاص بالوزير.

ويأتي هذا الهجوم بعد تصاعد الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ووزير دفاعه مهدي البرغثي، بعد قرار الأول بعدم التعامل مع الوزير، أو تنفيذ أي قرارات له بخصوص المؤسسة العسكرية، بسبب استمرار إيقافه عن العمل، كما أرسلت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، خطاباً إلى السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج، دعت فيه إلى عدم التقيد بأي مراسلات من قبله.