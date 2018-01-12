” عسيري ” يواصل نجاحاته بتسديد أسرع هدف في الدوري

ماجد محمد(صدى):

تمكن لاعب الأهلي مهند عسيري من تحقيق هدف أسرع هدف في الدوري للموسم الحالي ، من خلال تسجيله الهدف الأول للفريق في مواجهته أمام الباطن ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين ؛ بعد مرور 64 ثانية فقط على انطلاق صافرة البدء بالشوط الأول .

ولا يعد هذا الإنجاز هو الوحيد لـ ” عسيري ” ، حيث أنه حقق أيضًا أفضل معدل دقائق إلى أهداف بين لاعبي الأهلي في دوري المحترفين ، منذ خوضه للمباراة الأولى مع الفريق عام 2014 وحتى اليوم ، إد يسجل اللاعب هدفًا كل 78 دقيقة مشاركة في اللعب .

وكان مهند عسيري قد سجل 16 هدفًا لفريقه خلال خوضه 15 مباراة معه في دوري المحترفين كلاعب أساسي .