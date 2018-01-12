” سار ” تقر بدل غلاء معيشة لمنسوبي الشركة من المواطنين

عادل الحربي (صدى):

أقر مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، خلال جلسته السادسة من الدورة الرابعة اليوم الجمعة ، صرف بدل غلاء معيشة لمنسوبي الشركة من المواطنين بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريًا خلال عام 2018 الجاري ، تماشيًا مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس ، وهم الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام ، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، والدكتور عابد بن عبدالله السعدون وكيل وزارة الطاقة والثروات المعدنية لشؤون الشركات ، وعدد كبير من أبرز المسؤولين .

وكانت الجلسة قد عقدت في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في الرياض ، برئاسة وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور نبيل بن محمد العامودي .