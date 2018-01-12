بالفيديو.. أول مغسلة نسائية متطورة بالمملكة تحمل اسم ماركة عالمية

نايف السالم(صدى):

تمكنت امرأة سعودية بجدة، بالفوز بحقوق الامتياز الحصرية لإحدى الشركات العالمية الشهيرة في مجال تنظيف الملابس وغسلها.

وافتتحت أسرار الشريف، مغسلة متطورة تستخدم فيها أحدث الأجهزة والتقنيات والمواد الخاصة بغسل الملابس وكيها وتغليفها وفرزها، حيث تدار ا بالكامل من قبل فتيات بالمملكة، يعملن في جميع المراحل التي تتطلبها عملية التنظيف والغسل والكي.

وقالت ” الشريف ” ، في تصريحات صحفية، إن الفكرة بدأت عندما كانت في رحلة خارج المملكة وتعاملت مع أحد فروع المغسلة في ذلك البلد، وقررت بعد العودة للمملكة دراسة إنشاء مشروع مشابه.

وبعد اكتمال الدراسات خاطبت الشركة الأم وأعربت عن رغبتها في الحصول على الامتياز في المملكة، وهو ما قوبل بالترحيب من الشركة، وتبع ذلك فوزها بالامتياز وسفر العاملات في المغسلة لمقر الشركة للحصول على التدريب اللازم.

وأكدت ” الشريف ” ، أن المجتمع رحب بالفكرة كثيرًا، وعدد كبير من الزبائن أعربوا عن سعادتهم بكون المشروع يدار بأيدي فتيات.