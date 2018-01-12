أول ” صيدلانية ” بالمملكة تروي تجربة عملها في مول تجاري

نايف السالم(صدى):

قالت الصيدلانية رغد الخضير، أول سعودية تعمل بصيدلية خاصة عقب موافقة وزارة الصحة على عمل المرأة في المجمعات التجارية المغلقة داخل المدن، إنها أقدمت على خوض تجربة العمل في صيدلية داخل المول، متحديةً بعض الصعاب والعوائق التي واجهتها.

وأوضحت ” رغد ” ، أنها تخرجت في الجامعة بتقدير امتياز، ولم تنتظر العمل الحكومي، وأن وظيفة الصيدلي كانت متاحة للرجال فقط، وأنها تقدمت بطلب للعمل في الحكومة والقطاع الخاص، حتى حصلت على وظيفة للعمل صيدلانية داخل المول، في تجربة مفيدة، لأن المول يضم جميع الطبقات والجنسيات، وبيئة مناسبة لتطوير المهارات.

وأشارت، إلى أن عملها في القطاع الخاص يتمثل في صرف الأدوية وشرح طريقة استخدامها، والتسويق للمنتجات التجميلية والطبية، كما تعمل ” كاشير ” عند نقص الموظفين، إلا أن الأمر يختلف في القطاع الحكومي، حيث الأمان الوظيفي أكثر، ومهام العمل واضحة ومحددة، والدوام 5 أيام فقط.

وتابعت أنها لقيت ترحيبا كبيرا كسعودية تعمل في صيدلية داخل مول، وتتلقى الدعاء من كثيرين، لأنها تخدم المجتمع بكل صدق وأمانة.