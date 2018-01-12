” MBC ” تحذر من المسابقات الوهمية التي تحمل اسمها

أماني الغامدي(صدى):

حذرت ” مجموعة MBC ” ، اليوم الجمعة، متابعي شبكتها الفضائية ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التعامل بقصد أو من غير قصد مع مسابقات وهمية تطلقها بعض المواقع والقنوات والصفحات، بغرض الاحتيال والتربح والترويج.

وأوصت المجموعة بعدم التعامل مع مثل تلك المنصات المزورة، التي تطلب في كثير من الأحيان الحصول على بيانات معينة ومعلومات شخصية، قد تعرض للاحتيال، فضلًا عن المساءلة القانونية لصالح المجموعة.

وأوضحت المجموعة أن صفحاتها الرسمية، تحمل شعار التعريف الخاص والرسمي المعتمد، حيث تحمل صفحة MBC على ” فيسبوك ” شعار التعريف الأزرق، فيما تحمل صفحتها الموثقة على ” تويتر ” شعار التعريف الأبيض، مؤكدةً على عدم طلبها الإعجاب أو المشاركة لأي من منشوراتها وتغريداتها كشرط من شروط المسابقات.

فيما أضافت أن صفحاتها ومنابرها الرسمية لا تطلب من المتابعين أو الأصدقاء إعطاء بياناتهم الشخصية، في مقابل الحصول على فرصة للدخول في سحب ” مفترض ” على جائزة نقدية أو عينية، سوى في حالة تطلب شروط المسابقة ذلك، وهو ما يتم شرحه وذكره وتوضيحه تفصيلياً في بنود ” شروط المسابقة ” .