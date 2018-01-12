مصرع قيادي بارز مقرب من عبدالملك الحوثي بالحديدة في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني، أن القيادي الحوثي البارز يحيى حسين العياني، الذي يعتبر من المقربين لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي لقي مصرعه، وخمسة من المشرفين الميدانيين في غارات لطيران التحالف على تجمعهم شرق مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأضاف المصدر، أن العياني كان ضمن مجموعة مكونة من سبعين مقاتلا حين استهدفت الغارات الجوية ما أسفر عن مصرعه مع خمسة قيادات ميدانية.

وأوضح المصدر، أن القيادي الصريع تولى عددا من المناصب منها ” قائد قوات التدخل السريع ” ومشرف جبهات الحدود مع المملكة، خلفا لأحمد العزي، بالإضافة إلى كونه أحد المسؤولين عن اقتحام منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء الشهر الماضي.