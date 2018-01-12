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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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حادث مروري يؤدي لإصابة 9 أشخاص بينهم أطفال من أسرة واحدة

حادث مروري يؤدي لإصابة 9 أشخاص بينهم أطفال من أسرة واحدة
نايف السالم(صدى):

أصيبت أسرة من 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حادث مروري وقع اليوم الجمعة بالطريق الدائري الثالث في العاصمة المقدسة ، أسفر عن تعرضهم لإصابات متوسطة وخفيفة .

ومن جانبها ، باشرت 4 فرق إسعافية موجهة من غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر ، موقع الحادث لإنقاذ المُصابين ، حيث تم تقديم العناية الإسعافية اللازمة لهم .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان ، أنه تم نقل 5 إصابات مستقرة إلى مستشفى النور التخصصي ، بالإضافة إلى علاج 4 إصابات بسيطة بموقع الحادث بعد رفضهم النقل إلى المستشفى .

 


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