حادث مروري يؤدي لإصابة 9 أشخاص بينهم أطفال من أسرة واحدة

نايف السالم(صدى):

أصيبت أسرة من 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حادث مروري وقع اليوم الجمعة بالطريق الدائري الثالث في العاصمة المقدسة ، أسفر عن تعرضهم لإصابات متوسطة وخفيفة .

ومن جانبها ، باشرت 4 فرق إسعافية موجهة من غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر ، موقع الحادث لإنقاذ المُصابين ، حيث تم تقديم العناية الإسعافية اللازمة لهم .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان ، أنه تم نقل 5 إصابات مستقرة إلى مستشفى النور التخصصي ، بالإضافة إلى علاج 4 إصابات بسيطة بموقع الحادث بعد رفضهم النقل إلى المستشفى .