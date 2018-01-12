المملكة تشارك في أعمال الدورة الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة غدا

نايف السالم(صدى):

تشارك المملكة في أعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” أيرينا ” ، برئاسة نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج، غدًا السبت، لمدة يومين في أبوظبي.

وانضمت المملكة لعضوية الوكالة منذ 29 يناير 2012، وتسهم في العديد من اجتماعاتها ومشاريعها، وعلى رأسها مشروع الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة.

وتعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” أيرينا ” منظمة دولية تهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في العالم، وتأسست في 26 يناير 2009 في مدينة بون في ألمانيا، ويقع مقر الأمانة العامة للوكالة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانضمت لعضويتها حتى الآن 154 دولة، و26 دولة في طور الانضمام.