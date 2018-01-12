الأهلي يقسو على الباطن بخماسية

الرياض(صدى):

تغلب النادي الاهلي على ضيفه نادي الباطن بخمسة اهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل اهداف اللقاء مهند عسيري 2 , 26 وسلمان المؤشر 22 , 42 واختتم اهداف اللقاء اليوناني فيتفا في الدقيقة 82 بهذا الانتصار رفع الاهلي رصيده النقطي الى 34 نقطة على بعد نقطة من الهلال المتصدر بينما لا يزال الباطن في المركز التاسع بـ 20 نقطة.