أزمة بين ” العمل ” وموظفي مراكز التنمية الاجتماعية بسبب بدل الحقل

سعيد العجل(صدى):

تذمر عدد من موظفي وموظفات مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة بعد ان قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإقاف بدل الحقل والذي جاء وفقا للمادة التاسعة عشر من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٦٤٩٩ وتاريخ ١٠-١٠-١٤٣١ والذي ينص على صرف بدل حقل للمعاملين في مراكز التنمية بمقدار٢٥٪‏ من الراتب الاساسي حيث قام الوزارة بإيقاف هذا البدل عنهم اعتبارا من الشهر المنصرم حيث نزلت مرتباتهم بدون بدلات الأمر الذي تضرر الكثير منهم واعتبروه قرارا مفاجئا لهم ،مؤكدين بأنهم على اتم الاستعداد للعمل 3 ساعات اضافية بشكل يومي .

وتحدث ” مبارك ” أحد موظفي مراكز التنمية

قائلا أن أيقاف البدل وضعنا في مازق مالي واقتصادي كبير والأمر الذي جلعه يتوقف عن سداد الالتزامات المالية المترتبة وسيتسبب بإيقاف خدماته حيث لايصفي من راتبي الا ١٠٠٠ ريال والتي لاتكفي لاعيش فيها أنا وأسرتي بسبب هذا القرار المفاجئ والمجحف في حقه على حد قوله.

وعبرت الغلا وهي احدى منسوبات مركزالتنمية الاجتماعية قائلة ان معاناتها بدأت بعد صدورقرار الغاء بدل الحقل حيث لايخفيكم من متطلبات هذة المعيشه مؤكدة انها موظفه على المراتب الصغرى وملتزمة بقرض بنكي والراتب لايكفي فكيف يتسنى له بالغاء البدل والسوال لمن اصدر القرار هل نظرت للمراتب الصغرى من أين سوف تعيش.

أما الموظفة منى قالت أنا اعمل في مركز التنمية وقدتضررت كثيرا من هذا القرار لاني اعول أيتام والراتب الاساسي سيصرف في القروض إضافة إلى أني ملتزمة بقرض عقاري مليون ونصف وقرض شخصي وإيقاف البدل سبب له ضرر كبير ؛ مؤكدة انها تتحمل مسؤليات مالية صعبة في صل ارتفاع الأسعار .

إحدى الموظفات فضلت عدم ذكر اسمها أكدت بان هذا القرار يصب في مصلحة بعض موظفي التنمية الاجتماعية وقد تستخدم فيه العلاقات الشخصية كثيرا الا اذا وضع له آلية مثلا يصرف بشكل دوري بين الموظفين والموظفات.

واكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل ” ” ان بدل الحقل يُمنح للعاملين بمراكز التنمية الاجتماعية وفق ضوابط تنظيمية، وحسب اللائحة التنفيذية المنظِّمة لعمل مراكز التنمية، حيث يُدفع فقط لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق المتمثلة في تكليفه بالعمل لمدة 15 ساعة أسبوعيًا بمعدل 3 ساعات يوميًا خارج وقت الدوام.

الجدير بالذكر أن المراكز تقوم بأدوار كبيرة من إقامة برامج تنموية واجتماعية وتوعوية وبرامج شراكة مع الجهات ذات العلاقة وإضافة إلى الإشراف على الجمعيات الخيرية و لجان التنمية الأهلية و مراكز الضيافة والكثير من المؤسسات التنموية والخيرية الخاصة ويعمل موظفيها بساعات عمل إضافية حتى الساعات المتأخرة من الليل وذلك في متابعة سير هذه الجان و الجمعيات وأن إيقاف هذا البدل عن موظفيها سيؤثر بشكل سلبي على الأنتاج التنموي.