رسالة ” القذافي ” الأخيرة للسعودية تكشف سر محاولة اغتيال الملك عبدالله

نايف السالم(صدى):

نفى الدبلوماسي الليبي السابق العجيلي بريني رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ، تدخُل الزعيم الراحل معمر القذافي في محاولة اغتيال الملك عبدالله ، مشيرًا إلى وجود احتمالية أن يكون الزعيم الليبي السابق على علم بهذه المحاولة ، خاصةً أنه كان على توافق تام مع الجماعة القطرية في هذا الوقت .

ولفت ” البريني ” إلى احتمالية أن تكون الأشرطة المسربة التي تحدثت عن المحاولة ، منسوبة لـ ” القذافي ” من خلال المخابرات الليبية ؛ التي باعتها إلى قطر بـ 43 مليونًا فيما بعد عبر قائد المجلس العسكري في طرابلس عبدالحكيم بلحاج .

ومن أبرز الأدلة على معرفة ” القذافي ” بخطة الاغتيال ؛ طلبه من ” البريني ” إيصال رسالة إلى السفير السعودي في مدريد آنذاك ، حيث سأل الزعيم الليبي الراحل الدبلوماسي ” البريني ” ، قائلًا : هل السفير السعودي صاحبك ؟ فأجاب : نعم ؛ بحكم أنه اسقبلني واستضافني في بيته ، ليرد معمر القذافي قائلًا ” أبلغه أن إيران وقطر تخططان للاستيلاء على الجزيرة العربية ، وأنكم مستهدفون في القريب العاجل ، وعليكم أخذ الحيطة والحذر على بلدانكم ” .