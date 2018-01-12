بالفيديو.. فتاة تحتفل بخروج والدها من المستشفى بإطلاق أعيرة نارية

أبها(صدى):

استقبلت فتاة بمنطقة عسير، تبلغ من العمر 18 عامًا، والدها أثناء وصوله إلى المنزل، بعد تماثله للشفاء، بحفاوة.

وتدوال رواد تواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فرحة فتاة لخروج والدها من المستشفى ووصوله المنزل، حتى أنها لم تتمالك فقامت بإطلاق 4 أعيرة نارية في الهواء احتفاء بمقدمه.

وكان والد الفتاة أُدخل المستشفى وأجريت له عمليات جراحية، نتيجة عارض صحي، ومكث عدة أيام في المستشفى.