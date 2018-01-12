صحيفة بريطانية تسلط الضوء على استقبال ملاعب المملكة للعائلات للمرة الأولى

ماجد الاشرم(صدى):

ألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الحدث الذي تشهده المملكة للمرة الأولى ، بحضور العائلات للمباريات داخل الملاعب ، والتي بدأت اليوم الجمعة ، بلقاء الأهلي والباطن بملعب الجوهرة ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين .

و أكدت إحدى المشجعات لوكالة فرانس برس والتي تدعى لمياء خالد ناصر ، إنها تشعر بالفخر ، موضحة أن هذا الحدث يثبت أن المملكة تتجه نحو مستقبل مزدهر ، قائلة ” أنا فخورة جدًا بأن أكون شاهدة على هذا التغيير الهائل ” .

وفي سياق متصل ، ذكرت المشجعة رويدا علي قاسم بأن حضور العائلات يجعل اليوم تاريخي للمملكة ، حيث أنها تتوج بتغييرات جوهرية مستمرة .

وكانت وكالة ” بلومبيرج ” الأمريكية قد أشادت بالإصلاحات التي تتجه نحوها المملكة في كافة المجالات بدءاً من قرار السماح بتراخيص السينما ، وحتى قرار حضور العائلات للمباريات بالملاعب ، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز العوامل الترفيهية الجاذبة للمملكة ؛ مما يؤدي بطبيعة الحال لإنعاش السياحة .