بالصور.. ” التويجري ” يستعد للمشاركة في رالي حائل الدولي في نسخته 13

نواف السالم(صدى):

يستعد بطل الراليات، الكابتن محمد التويجري، للمشاركة في رالي حائل الدولي في نسخته الثالثة عشرة، عقب اكتمال تجهيزاته لسيارة الفريق وإعادة البناء بشكل كامل.

يذكر أن الكابتن ” التويجري ” مشارك بشكل مستمر في النسخ السابقة لرالي حائل، لكن الأعطال الفنية للسيارة وعدم امتلاك الفريق لفريق صيانة متمكن حال دون تحقيق لقب رالي حائل، وهو ما تم إنجازه بمباركة الرعاة.

وفي هذه النسخة تم إعادة بناء السيارة بشكل كامل وجديد، وكذلك التعاقد مع فريق صيانة متمكن ومتخصص في سيارة تويوتا المجهزة لرياضة الراليات.