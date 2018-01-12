” الإحصاء ” تكشف نسبة زيادة مساحة المحميات للأعوام 1986-2016

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، المساحات الإجمالية للمحميات، في المملكة للأعوام 1986 -2016، وذلك ضمن المؤشرات البيئية.

وأشارت الهيئة، إلى أن تطور مساحة المحميات في عام 1986م كانت تمثل 66.1 %من مساحة المملكة، وفي عام 2001م أصبحت تمثل 33.4 %من مساحة المملكة، أما بعد عام 2001م، لم يكن هناك أي زيادة في المحميات حتى عام 2016م، وفي نفس العام تم إلغاء محمية الجندلية لتصبح المحميات تمثل 27.4% من مساحة المملكة والتي تقدر بـ 2مليون كم2.