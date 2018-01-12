بالصور.. تشييع جثمان الشهيد ” الشهري ” في ثربان

أبها(صدى):

حرص جموع المصلين على تأدية صلاة الميت على شهيد الواجب رئيس رقباء عامر بن حسن الشهري ، من منسوبي وزارة الدفاع ، بمركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة ، اليوم الجمعة ، حيث استشهد خلال تأديته للواجب الوطني في الحد الجنوبي .

وأدى رئيس المركز يحيى بن أحمد آل خلبان الصلاة مع أهالي المركز وبعض أهالي الضباط من زملاء الشهيد ، حيث تقدم المصلين بجامع البلقعة .

ونقل ” آل خلبان ” تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ، فضلًا عن تعازي سمو أمير عسير ، لذوي الشهيد وأسرته سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .