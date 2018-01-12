” سيكورسكي ” الأمريكية تزود المملكة بـ 17 طائرة ” UH-60M “

نايف السالم(صدى):

حصلت شركة سيكورسكي التابعة لشركة ” لوكهيد مارتن ” على عقد مبيعات عسكري أجنبي بقيمة 193.8 مليون دولار أمريكي لتزويد الطائرات العمودية بالمملكة بوحدات حديثة من منصة بلاك هوك.

موقع Gov Con Wire أورد في هذا السياق تقريرا، أكد فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن سيكورسكي ستصنع ثماني طائرات من طراز يو اتش -60 ام أس للحرس الوطني و 9 طائرات لقوات الامن الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية.

و تتوقع وزارة الدفاع الأمريكية إنهاء سيكورسكي العمل التعاقدي بحلول 31 ديسمبر 2022.

يذكر أنه تم تصميم ” يو اتش -60 ام أس ” يمكنها من ان تكون صالحة للدعم الهجوم، و الإنقاذ والقيادة والسيطرة، ومكافحة الحرائق، والإجلاء الطبي، و نقل كبار الشخصيات والبعثات الدبلوماسية.