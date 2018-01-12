البيت الأبيض يهنئ ليبيا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية

واشنطن(صدى):

هنأ البيت الأبيض، ليبيا على تدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، داعيًا سوريا إلى حذو حذوها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز في بيان، ” تهنئ الولايات المتحدة ليبيا لتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية ” .

وأضافت ” ساندرز ” : ” تدعو الولايات المتحدة سوريا إلى التخلص من جميع أسلحتها الكيميائية، وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام تلك الأسلحة بعد الآن ضد الشعب السوري ” .

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس، انتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الأسلحة، واعتبرت هذه الخطوة ” فرصة تاريخية ” من أجل عالم أكثر أمنا.