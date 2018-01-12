البيت الأبيض يهنئ ليبيا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية
هنأ البيت الأبيض، ليبيا على تدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، داعيًا سوريا إلى حذو حذوها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز في بيان، ” تهنئ الولايات المتحدة ليبيا لتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية ” .
وأضافت ” ساندرز ” : ” تدعو الولايات المتحدة سوريا إلى التخلص من جميع أسلحتها الكيميائية، وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام تلك الأسلحة بعد الآن ضد الشعب السوري ” .
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس، انتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الأسلحة، واعتبرت هذه الخطوة ” فرصة تاريخية ” من أجل عالم أكثر أمنا.
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